Harga Emas Antam Hari Ini 3 Februari 2026 Anjlok
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 3 Februari 2026 anjlok.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (3/2), harga emas Antam anjlok Rp 183.000 dari semula Rp 3.027.000 menjadi Rp 2.844.000 per gram.
Harga jual kembali (buyback) turun tipis Rp 9.000, menjadi Rp 2.624.000 dari awalnya Rp 2.633.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.472.000.
