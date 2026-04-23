Harga Emas Antam Hari Ini 3 Gram Rp8.710.000, Pegadaian

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini Kamis 23 April 2026 di Pegadaian.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Kamis, pukul 07.40 WIB, harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 kompak mengalami penurunan dibanding sehari sebelumnya.

Harga emas Antam Rp2.944.000 per gram, UBS Rp2.877.000, dan Galeri24 dibanderol Rp2.835.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut kemarin, Rabu (22/4/2026) yakni UBS Rp2.902.000, Antam Rp2.996.000, dan Galeri24 Rp2.873.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.