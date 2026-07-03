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Harga Emas Antam Hari Ini 3 Juli Naik, Buyback Rp 2,4 Juta Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 3 Juli Naik, Buyback Rp 2,4 Juta Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Jumat 3 Juli 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 3 Juli 2026 naik. Begitu juga harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam, turut mengalami kenaikan pada hari ini.

Laman Logam Mulia, Jakarta, Jumat (3/7), pukul 08.41 WIB, harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 11 ribu. Semula, harga emas Antam berada di angka Rp 2.640.000 lalu kini menjadi Rp 2.651.000 per gram. Harga buyback turut naik menjadi Rp 2.400.000 per gramnya.

Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.375.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.651.000.

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‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.242.000.

‎- ?Harga emas 3 gram: Rp 7.838.000.

Harga emas Antam hari ini Jumat 3 Juli 2026 naik. Begitu juga harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam, turut mengalami kenaikan.

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