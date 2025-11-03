Harga Emas Antam Hari Ini 3 November Turun, Cek Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 3 November 2025, turun.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (3/11), harga emas Antam mengalami penurun sejak awal November.
Kini harga emas Antam turun Rp 12.000 menjadi Rp 2.278.000 dari semula Rp 2.290.000 per gram.
Untuk harga jual kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.143.000 dari awalnya Rp 2.155.000 per gram.
Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Harga emas Antam hari ini Senin 3 November 2025, turun lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.
