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Harga Emas Antam Hari Ini 3 Oktober, 1 Gram Rp 2,574 Juta

Harga Emas Antam Hari Ini 3 Oktober, 1 Gram Rp 2,574 Juta
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Harga emas Antam hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 turun. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 kembali bergerak.

Laman Logam Mulia mencatat harga emas Antam mengalami penurunan.

Harga emas Antam turun Rp2.000 ke angka Rp2.574.000 dari semula Rp2.576.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu (3/10), pukul 09.09 WIB.

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Adapun harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp2.380.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Harga emas Antam hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 turun. 1 gram emas Antam Rp 2,574 juta.

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