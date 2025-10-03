menu
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Hari Ini 3 Oktober Stabil, Buyback Rp 2.082.000 Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 3 Oktober Stabil, Buyback Rp 2.082.000 Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 3 Oktober Stabil, Buyback Rp 2.082.000 Per Gram
Warga menunjukkan emas Antam yang dibelinya di Butik Emas Logam Mulia Antam Komplek DP Mall, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (22/4/2025). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa/aa.

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas Antam hari ini, Jumat 3 Oktober 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (3/10), harga emas Antam tidak mengalami perubahan harga jual dari hari sebelumnya.

Harga emas Antam hari ini tetap di angka Rp2.235.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali atau buyback juga stabil di angka Rp 2.082.000 per gram.???????

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.???????

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.???????

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:‎

Harga emas Antam hari ini Jumat 3 Oktober 2025 stabil, buyback juga sama, tidak mengalami perubahan. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

