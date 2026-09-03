Harga Emas Antam Hari Ini 3 September Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya di Sini
jpnn.com - KARAWANG - Berikut update harga emas Antam hari ini Kamis 3 September 2026.
Harga emas Antam hari ini naik Rp 15 ribu ke angka Rp 2.639.000 dari semula Rp 2.624.000 per gram, sebagaimana dipantau pada laman Logam Mulia dari Karawang, Jawa Barat, Kamis (3/9), pukul 09.00 WIB.
Adapun harga beli kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.492.000 per gram. Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.369.500.
Harga emas Antam hari ini Kamis 3 September 2026 mengalami kenaikan lagi. Cek daftar terbarunya di sini.
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