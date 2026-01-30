Harga Emas Antam Hari Ini 30 Januari 2026: Turun!
jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas hari ini Jumat 30 Januari 2026 untuk produk Antam.
Harga emas Antam hari ini mengalami penurunan.
Laman Logam Mulia dipantau Jumat (30/1), menunjukkan harga emas Antam turun Rp 48.000 dari semula Rp 3.168.000 menjadi Rp 3.120.000 per gram.
Harga jual kembali (buyback) juga turun.
Buyback emas Antam hari ini mengalami penurunan menjadi Rp 2.939.000 dari awalnya Rp 2.989.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Update harga emas hari ini Jumat 30 Januari 2026 untuk produk Antam. Harga emas Antam hari ini turun, jadi sebegini per gram. Buyback ikut turun.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Hari Ini 30 Januari Melonjak Lagi
- Harga Emas Hari Ini di Palembang Rp 17,9 Juta per Suku
- Harga Emas Antam Hari Ini 29 Januari Tembus Rp 3,168 juta Per Gram
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 29 Januari Meroket Lagi, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Hari Ini 29 Januari Naik Tidak Terkira
- Harga Emas Antam Melambung Hari Ini, Tembus Rp 2,968 Juta Per Gram