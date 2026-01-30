menu
Harga Emas Antam Hari Ini 30 Januari 2026: Turun!
Harga emas Antam hari ini Jumat 30 Januari 2026 turun. ANTARA FOTO/Reno Esnir/sgd/tom. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas hari ini Jumat 30 Januari 2026 untuk produk Antam.

Harga emas Antam hari ini mengalami penurunan.

Laman Logam Mulia dipantau Jumat (30/1), menunjukkan harga emas Antam turun Rp 48.000 dari semula Rp 3.168.000 menjadi Rp 3.120.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) juga turun.

Buyback emas Antam hari ini mengalami penurunan menjadi Rp 2.939.000 dari awalnya Rp 2.989.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

