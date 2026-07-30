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Harga Emas Antam Hari Ini 30 Juli 2026 Naik, Cek Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini 30 Juli 2026 Naik, Cek Daftarnya
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Harga emas Antam hari ini Kamis 30 Juli 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 30 Juli 2026 naik.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (30/7), pukul 08.57 WIB menunjukkan harga emas Antam naik Rp 15 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.601.000, dan kini naik menjadi Rp 2.616.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.381.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Harga emas Antam hari ini Kamis 30 Juli 2026 naik lagi, jadi sebegini per gramnya.

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