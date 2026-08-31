Harga Emas Antam Hari Ini 31 Agustus, Masih Stabil
jpnn.com - JAKARTA — Harga emas Antam hari ini Senin 31 Agustus 2026 masih stabil.
Laman Logam Mulia di Jakarta, Senin (31/8), pukul 08.49 WIB, menunjukkan harga emas Antam tidak bergerak, yakni tetap berada di angka Rp 2.670.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) juga stabil di angka Rp 2.523.000 per gram.
Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh
Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
Harga emas Antam hari ini Senin 31 Agustus 2026 masih stabil. Cek daftar harga emas Antam di sini.
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