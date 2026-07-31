Harga Emas Antam Hari Ini 31 Juli 2026 Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 30 Juli 2026 naik lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (31/7), harga emas Antam naik Rp 7 ribu.

Semula harga emas Antam berada di angka Rp 2.616.000, dan kini naik menjadi Rp 2.623.000.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.398.000 per gram.

Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.