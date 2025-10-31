Harga Emas Antam Hari Ini 31 Oktober Melonjak, Berikut Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 31 Oktober 2025, melonjak.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (31/10), harga emas Antam yang mengalami penurunan sejak 25 Oktober 2025 lalu, pada Jumat ini mengalami kenaikan Rp 42.000 menjadi Rp 2,305 juta dari sebelumnya mencapai Rp 2,263 juta per gram.

Harga jual kembali (buyback) juga meroket ke angka Rp 2.170.000 dari awalnya Rp 2.128.000 per gram. Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.202.500.