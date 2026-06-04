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Harga Emas Antam Hari Ini 4 Juni 2026 Turun, Cek Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini 4 Juni 2026 Turun, Cek Daftarnya
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Harga emas Antam hari ini Kamis 4 Juni 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 4 Juni 2026 turun.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (4/6), pukul 08.45 WIB, harga emas Antam turun Rp 15.000.

Semula harga emas Antam Rp 2.774.000, dan kini menjadi Rp 2.759.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp 2.571.000 per gram.

Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:‎

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‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.429.500

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.759.000

Harga emas Antam hari ini Kamis 4 Juni 2026 turun. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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