Harga Emas Antam Hari Ini 4 Juni 2026 Turun, Cek Daftarnya
Kamis, 04 Juni 2026 – 10:50 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 4 Juni 2026 turun.
Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (4/6), pukul 08.45 WIB, harga emas Antam turun Rp 15.000.
Semula harga emas Antam Rp 2.774.000, dan kini menjadi Rp 2.759.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp 2.571.000 per gram.
Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.429.500
- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.759.000
Harga emas Antam hari ini Kamis 4 Juni 2026 turun. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 4 Juni 2026: Antam Stabil, UBS-Galeri24 Turun
- KPK OTT Kepala Imigrasi Jakbar, Sita Dolar AS hingga Logam Mulia
- Harga Emas Antam Hari Ini 3 Juni 2026 Masih Stagnan, Cek Perinciannya
- Harga Emas Hari Ini 3 Juni 2026 di Pegadaian Turun Semua, Cek Daftarnya
- Wow, Harga Emas Perhiasan Deflasi 3 Bulan Beruntun
- Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 2 Juni 2026 Turun, Jadi Sebegini Per Gram