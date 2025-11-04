Harga Emas Antam Hari Ini 4 November Naik, Buyback Rp 2.151.000 Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 4 November 2025, naik lagi.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (4/11), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 8 ribu, menjadi Rp 2.286.000 dari awalnya Rp 2.278.000 per gram.
Sementara, harga jual kembali atau buyback, turut naik ke angka Rp 2.151.000 dari awalnya Rp 2.143.000 per gram.
Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
