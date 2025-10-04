menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Hari Ini 4 Oktober Naik, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 4 Oktober Naik, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 4 Oktober Naik, Jadi Sebegini Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Arsip foto: Warga melihat informasi harga emas Antam di Butik Emas Logam Mulia Antam kompleks DP Mall, Semarang, Jawa Tengah. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Sabtu 4 Oktober 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (4/10), harga emas Antam mengalami peningkatan harga jual Rp 4.000 dari semula Rp 2.235.000 menjadi Rp 2.239.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas menjadi Rp 2.087.000 per gram.

Baca Juga:

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Baca Juga:

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.169.500.

Harga emas Antam hari ini Sabtu 4 Oktober 2025 naik, jadi sebegini per gramnya. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI