Harga Emas Antam Hari Ini 5 Februari Turun, Berikut Daftar Terbarunya

jpnn.com - JAKARTA - Berikut data terbaru harga emas Antam hari ini Kamis 5 Februari 2026.

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (5/2) pukul 08.57 WIB turun Rp 17 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.973.000, dan kini menjadi Rp 2.956.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) emas Antam kini menjadi Rp 2.720.000 per gram.

‎Adapun emas Antam pada Rabu (4/2/2026) sore sempat mengalami kenaikan Rp 27.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.