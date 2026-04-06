Harga Emas Antam Hari Ini 5 Gram Rp14.623.000, UBS dan Galeri24 juga Stabil

jpnn.com - JAKARTA – Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin, pukul 05.02 WIB, harga emas Antam hari ini 6 April 2026 masih stabil.

Begitu pun harga emas UBS dan Galeri24.

Harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 kembali stabil sejak Sabtu (4/4), yakni di angka Rp2.885.000, Rp2.972.000, dan Rp2.870.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.