Harga Emas Antam Hari Ini 5 Januari: Buyback Mengalami Kenaikan

jpnn.com - JAKARTA - Update harga emas Antam hari ini, Senin 5 Januari 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (5/1) harga emas Antam kembali stabil di angka Rp 2.488.000 selama tiga hari berturut-turut sejak Sabtu (3/1)

Namun, harga jual kembali (buyback) mengalami kenaikan, yakni Rp 2.371.000 per gram setelah sehari sebelumnya menyentuh angka Rp 2.346.000 per gram.

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat.

Harga emas 0,5 gram: Rp 1.294.000.