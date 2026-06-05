Harga Emas Antam Hari Ini 5 Juni 2026 Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 5 Juni 2026 naik lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (5/6), pukul 09.00 WIB, harga emas Antam naik Rp 11 ribu. Semula, harga emas Antam Rp 2.759.000, dan kini menjadi Rp 2.777.000 per gram. Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga mengalami kenaikan. Hari ini buyback naik menjadi Rp 2.583.000 per gram. Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Daftar harga emas Antam:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.435.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.770.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.480.000.

‎- ?Harga emas 3 gram: Rp 8.195.000.

‎- ?Harga emas 5 gram: Rp 13.625.000.