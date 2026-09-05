Harga Emas Antam Hari Ini 5 September Turun, Cek Daftar Terbarunya di Sini

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 5 September 2026 turun. Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Sabtu (5/9), pukul 08.45 WIB menunjukkan harga emas Antam turun Rp 30.000 ke angka 2.640.000 per gram, dari semula 2.670.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.493.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.370.000;