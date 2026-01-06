Harga Emas Antam Hari Ini 6 Januari 2026, Tembus Rp 2,515 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 6 Januari 2026 mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (6/1), harga emas Antam menembus Rp 2.515.000 per gram setelah sebelumnya stabil di angka Rp 2.488.000 selama empat hari berturut-turut sejak Sabtu (3/1).

Angka ini naik Rp 27.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Selain itu, kenaikan ini turut mendongkrak harga jual kembali (buyback) yang kini berada di level Rp 2.371.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa: