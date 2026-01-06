menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Hari Ini 6 Januari 2026, Tembus Rp 2,515 Juta Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 6 Januari 2026, Tembus Rp 2,515 Juta Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 6 Januari 2026, Tembus Rp 2,515 Juta Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pramuniaga menunjukkan emas batangan di sebuah gerai penjualan emas di Malang, Jawa Timur, Senin (5/1/2026). ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 6 Januari 2026 mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (6/1), harga emas Antam menembus Rp 2.515.000 per gram setelah sebelumnya stabil di angka Rp 2.488.000 selama empat hari berturut-turut sejak Sabtu (3/1).

Angka ini naik Rp 27.000 dibandingkan hari sebelumnya.

Baca Juga:

Selain itu, kenaikan ini turut mendongkrak harga jual kembali (buyback) yang kini berada di level Rp 2.371.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Baca Juga:

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

Harga emas Antam hari ini Selasa 6 Januari 2026 menembus Rp 2,515 juta per gram. Buyback juga mengalami kenaikan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI