Harga Emas Antam Hari Ini 6 Juni 2026 Turun Lagi, Per Gram Jadi Sebegini

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 6 Juni 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu (6/6), pukul 09.23 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 32 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.770.000, dan kini menjadi Rp 2.738.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turun menjadi Rp 2.531.000 per gram.

Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga terbaru pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.419.000.

‎- Harga emas 1 gram: Rp2.738.000.