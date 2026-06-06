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Harga Emas Antam Hari Ini 6 Juni 2026 Turun Lagi, Per Gram Jadi Sebegini

Harga Emas Antam Hari Ini 6 Juni 2026 Turun Lagi, Per Gram Jadi Sebegini
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Harga emas Antam hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 6 Juni 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu (6/6), pukul 09.23 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 32 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.770.000, dan kini menjadi Rp 2.738.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turun menjadi Rp 2.531.000 per gram.

Ya, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga terbaru pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam:

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‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.419.000.

‎- Harga emas 1 gram: Rp2.738.000.

Harga emas Antam hari ini Sabtu 6 Juni 2026 turun lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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