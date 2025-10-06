Harga Emas Antam Hari Ini 6 Oktober Melonjak, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 6 Oktober 2025 melonjak.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (6/10), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 11 ribu.
Semula harga emas Antam Rp 2.239.000 per gram.
Kini, harga emas Antam menjadi Rp2.250.000 per gram.
Sementara, harga jual kembali (buyback) emas Antam ialah sebesar Rp 2.098.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
