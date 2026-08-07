Harga Emas Antam Hari Ini 7 Agustus 2026 Anjlok, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 7 Agustus 2026 anjlok.

Dipantau dari laman Logam di Jakarta, Sabtu (7/8), pukul 09.11 WIB, harga emas Antam hari ini turun Rp 29.000 menjadi Rp 2.650.000 dari semula Rp2.679.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) kini berada di angka Rp 2.461.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: