Harga Emas Antam Hari Ini 7 Februari Naik Lagi

Arsip foto - Pedagang toko mas Eka memperlihatkan emas Antam yang mengalami kenaikan di Banda Aceh, Aceh, Senin (13/10/2025). ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/nz/pri.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas Antam terbaru, Sabtu 7 Februari 2026. Harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 30.000, dari semula Rp 2.890.000 menjadi Rp 2.920.000 per gram, sebagaimana dipantai dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Sabtu (7/2), pukul 09.03 WIB. Harga emas Antam pada Jumat (6/2) petang sempat mengalami kenaikan Rp 34.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini Rp 2.706.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru dan sewaktu-waktu bisa berubah:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.510.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.920.000.

Harga emas Antam hari ini Sabtu 7 Februari 2026 naik lagi. Berikut daftar harga emas hari ini.

