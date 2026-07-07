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Harga Emas Antam Hari Ini 7 Juli 2026 Turun, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 7 Juli 2026 Turun, Jadi Sebegini Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Selasa 7 Juli 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 7 Juli 2026 tercatat mengalami penurunan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (7/7), pukul 09.15 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan menjadi Rp 2.655.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.670.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga mengalami penurunan di angka Rp 2.414.000 per gram.

Ya, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

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Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.

Harga emas Antam hari ini Selasa 7 Juli 2026 tercatat mengalami penurunan. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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