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Harga Emas Antam Hari Ini 7 Oktober Naik, 1 Gram Jadi Rp 2,580 Juta

Harga Emas Antam Hari Ini 7 Oktober Naik, 1 Gram Jadi Rp 2,580 Juta
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Update harga emas Antam hari ini 7 Oktober 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 7 Oktober 2026 kembali bergerak. Harga emas Antam dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (7/10), pukul 09.05 WIB, naik Rp10.000 menjadi Rp2.580.000 dari semula Rp2.570.000 per gram. Harga beli kembali atau buyback emas batangan Antam juga turut naik, yakni ke angka Rp2.391.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

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- Harga emas 0,5 gram: Rp1.340.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp2.580.000.

Harga emas Antam hari ini Rabu 7 Oktober 2026 mengalami kenaikan. 1 gram emas Antam hari ini Rp2,580 juta.

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