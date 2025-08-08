Harga Emas Antam Hari Ini 8 Agustus Meroket, Jadi Sebegini Per Gram

menu
Harga emas Antam dilaporkan kembali mengalami kenaikan pada hari ini Jumat 8 Agustus 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 8 Agustus 2025, mengalami kenaikan. Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (8/8), harga emas Antam meroket Rp 16.000.

Awalnya, harga emas Antam Rp 1.943.000 per gram, kini menjadi Rp 1.959.000 per gramnya. Sementara, harga jual kembali atau buyback sebesar Rp 1.805.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Baca Juga:

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

Baca Juga:

- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.029.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 1.959.000.

