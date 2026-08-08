Harga Emas Antam Hari Ini 8 Agustus Meroket, Simak Daftar Terbarunya di Sini
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 meroket.
Harga emas Antam melonjak Rp 40 ribu menjadi Rp 2.690.000 dari semula Rp 2.650.000 per gram, dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu (8/8), pukul 10.05 WIB.
Adapun harga beli kembali (buyback) kini di angka Rp 2.511.000 per gram.
Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
Harga emas Antam hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 meroket. Berikut daftar terbaru harga emas Antam hari ini.
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