Harga Emas Antam Hari Ini 8 Oktober Naik Lagi, Cek Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini 8 Oktober Naik Lagi, Cek Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini 8 Oktober Naik Lagi, Cek Daftarnya
Harga emas Antam dilaporkan mengalami kenaikan pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas Antam hari ini, Rabu 8 Oktober 2025.

Dikutip dari laman Logam Mulia, Rabu (7/10) pagi, harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik lagi.

Harga emas Antam hari ini naik Rp 12 ribu per gram.

Sebelumnya, harga emas Antam Rp 2.284.000 per gram, kini menjadi Rp 2.296.000 per gram. 

Sementara, harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Rabu, yakni Rp 2.144.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Harga emas Antam hari ini, Rabu 8 Oktober 2025 naik lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

