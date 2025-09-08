Harga Emas Antam Hari Ini 8 September Stabil, Cek Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 8 September 2025, stabil.
Dikutip dari laman Logam Mulia, Senin, harga emas Antam stabil di angka Rp 2.060.000 per gram.
Sementara, harga jual kembali (buyback) Rp 1.907.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.080.000.
Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini, Senin 8 September 2025, dipantau dari laman Logam Mulia.
