Harga Emas Antam Hari Ini 9 Agustus 2025 Turun, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 9 Agustus 2025 Turun, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 9 Agustus 2025 Turun, Jadi Sebegini Per Gram
Update harga emas Antam hari ini Sabtu 9 Agustus 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu, harga emas Antam turun Rp 8.000.

Semula harga emas Antam Rp 1.959.000 per gram.

Kini, setelah turun Rp 6 ribu, menjadi Rp 1.951.000 per gram.
Harga jual kembali (buyback) Rp 1.797.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

Harga emas Antam hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025, turun. Jadi sebegini per gram, cek daftarnya.

