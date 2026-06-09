Harga Emas Antam Hari Ini 9 Juni Turun Rp 10 Ribu

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 9 Juni 2026 turun.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (9/6), pukul 08.56 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 10 ribu.

Awalnya harga emas Antam Rp 2.743.000, kini menjadi Rp 2.733.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp 2.527.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

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‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.416.500

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.733.000