Harga Emas Antam Hari Ini 9 Maret Anjlok

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 9 Maret 2026 anjlok.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Senin (9/3), pukul 09.10 WIB menunjukkan harga emas Antam anjlok Rp 55 ribu dari semula Rp 3.059.000 menjadi Rp 3.004.000 per gram. Harga jual kembali (buyback) emas Antam juga turun menjadi Rp 2.757.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Baca Juga: Bakal Ada Insentif Pajak pada Industri Emas

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:‎

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.552.000.