Harga Emas Antam Hari Ini, Bandingkan dengan Angka pada Minggu

jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar harga emas Antam hari ini di Pegadaian, yang masih sama dengan harga pada Minggu.

Begitu juga harga emas Galeri24 dan emas UBS.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin, pukul 07.35 WIB, harga emas UBS, Antam, serta Galeri24 stabil, masing-masing di angka Rp2.890.000, Rp2.975.000, dan Rp2.876.000 per gram.

Harga tersebut merupakan angka yang sama seperti tertera di laman Sahabat Pegadaian pada Minggu (12/4/2026).

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.