Harga Emas Antam Hari Ini, Bandingkan dengan Angka pada Minggu
jpnn.com - JAKARTA – Berikut daftar harga emas Antam hari ini di Pegadaian, yang masih sama dengan harga pada Minggu.
Begitu juga harga emas Galeri24 dan emas UBS.
Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Senin, pukul 07.35 WIB, harga emas UBS, Antam, serta Galeri24 stabil, masing-masing di angka Rp2.890.000, Rp2.975.000, dan Rp2.876.000 per gram.
Harga tersebut merupakan angka yang sama seperti tertera di laman Sahabat Pegadaian pada Minggu (12/4/2026).
Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.
Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.
Emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.
Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.
Berikut data harga emas Antam hari ini, juga emas UBS, dan emas Galeri24 di Pegadaian.
- Harga Emas Hari Ini 13 April di Pegadaian, Masih Stabil
- Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, Antam Naik Tipis, UBS-Galeri24 Stabil
- Jual Emas Indonesia Tawarkan Buyback Emas Tertinggi dan Harga Termurah
- Harga Emas Hari Ini 11 April di Pegadaian: Naik Semua
- Harga Emas Antam Hari Ini 10 April 2026 Naik Tipis, Cek Daftarnya
- Harga Emas Hari Ini 10 April di Pegadaian: Antam, UBS & Galeri24 Kompak Turun