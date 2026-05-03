Harga Emas Antam Hari Ini Berubah Sedikit, 2 Lainnya Stabil

jpnn.com - JAKARTA – Harga emas Antam hari ini Minggu 3 Mei 2026 di Pegadaian mengalami penurunan sedikit.

Adapun harga emas UBS dan Gelei24 masih sama dengan kemarin pagi.

Disebutkan di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Minggu pukul 06.48 WIB, harga emas UBS dan Galeri24 stabil di Rp2.802.000 dan Rp2.788.000 per gram.

Adapun harga emas Antam hari ini turun tipis menjadi Rp2.908.000 per gram.

Diketahui, harga ketiga jenama tersebut di laman Sahabat Pegadaian pada Sabtu (2/5) yakni UBS Rp2.802.000, Antam Rp2.911.000, dan Galeri24 Rp2.788.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.462.000