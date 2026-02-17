Harga Emas Antam Hari Ini Bikin Deg-degan

jpnn.com - JAKARTA – Harga emas Antam hari ini Selasa 17 Februari 2026 mengalami penurunan.

Dengan demikian, harga emas Antam mengalami penurunan dalam dua hari beruntun. Akankah besok akan turun lagi? Ini bisa bikin deg-degan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Selasa, harga emas hari ini pukul 09.08 WIB turun Rp22.000 dari semula Rp2.940.000 menjadi Rp2.918.000 per gram.

Baca Juga: Harga Emas Antam Turun Lagi Hari Ini Selasa 17 Februari

‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turun menjadi Rp2.706.000 per gram.

Harga emas Antam ini sewaktu-waktu bisa berubah.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini 16 Februari Turun

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.