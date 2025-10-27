Harga Emas Antam Hari Ini Bikin Kaget, Lumayan Tajam

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 27 Oktober 2025 mengalami penurunan lumayan tajam.

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga jual emas Antam hari ini mengalami penurunan harga, yakni turun Rp23.000 menjadi Rp2.327.000 dari semula Rp2.350.000 per gram.

Untuk harga jual kembali (buyback) juga turun ke angka Rp2.192.000 dari awalnya Rp2.215.000 per gram, serta dijual mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.213.500.