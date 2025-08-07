menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Hari ini Kamis 7 Agustus 2025 Turun, Berikut Perinciannya

Harga Emas Antam Hari ini Kamis 7 Agustus 2025 Turun, Berikut Perinciannya

Harga Emas Antam Hari ini Kamis 7 Agustus 2025 Turun, Berikut Perinciannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Kamis (7/8). Berikut perinciannya. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Kamis (7/8).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam berada di angka Rp1.943.000 per gram atau turun Rp 7.000 dari semula Rp 1.950.000 per gram.

‎Adapun harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.789.000 per gram.

Baca Juga:

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Baca Juga:

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (Antara/jpnn)

Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada hari ini Kamis (7/8). Berikut perinciannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI