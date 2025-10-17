menu
Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Memelesat, Cek Perinciannya di Sini
Harga emas Antam hari ini Jumat 17 Oktober 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Harga emas Antam kembali mengalami kenaikan sejak 11 Oktober 2025.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (17/10), harga emas Antam meroket Rp 78.000, dan dijual dengan harga Rp 2.485.000 dari awalnya Rp 2.407.000 per gram.

Untuk harga jual kembali (buyback) juga meroket ke angka Rp 2.334.000 per gram, serta dijual mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

