Harga Emas Antam Hari Ini Masih Turun, Kompak

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini Selasa 19 Mei 2026 di Pegadaian, yang kompak turun bersama UBS dan Galeri24.

Dikutip dari laman Sahabat Pegadaian dikutip dari Jakarta, Selasa, pukul 06.03 WIB, harga emas UBS, Antam, dan Galeri24 kompak turun masing-masing menjadi Rp2.788.000, Rp2.861.000 dan Rp2.756.000 per gram.

Adapun harga tiga jenama emas tersebut di Pegadaian pada Senin (18/5) yakni UBS Rp2.793.000, Antam Rp2.866.000 dan Galeri24 Rp2.764.000 per gram.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Adapun harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

Harge Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.446.000