Harga Emas Antam Hari Ini Melonjak Lagi, Berikut Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 24 Desember 2025 melojak lagi.
Laman Logam Mulia dipantau Rabu (24/12) menunjukkan harga emas Antam meroket Rp 29.000.
Awalnya, harga emas Antam berada di angka Rp 2.561.000 per gram dan kini menjadi Rp 2.590.000 per gramnya.
Harga jual kembali (buyback) turut naik menjadi Rp 2.449.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:
