menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Investasi » Harga Emas Antam Hari Ini Meroket, Tembus Rp 2,561 Juta Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Meroket, Tembus Rp 2,561 Juta Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini Meroket, Tembus Rp 2,561 Juta Per Gram
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Antam Setiabudi One, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Berdasarkan situs Logam Mulia Antam pada Rabu (15/10), harga emas Antam naik sebesar Rp23.000 per gram dari Rp2.360.000 per gram menjadi Rp2.383.000 per gram dan kenaikan harga tersebut menjadi rekor harga tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH). ANTARA FOTO/Reno Esnir/sgd/tom. (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 23 Desember 2025 meroket lagi.

Laman Logam Mulia dipantau Selasa (23/12), menunjukkan harga emas Antam meroket Rp 59 ribu.

Awalnya, harga emas Antam berada di angka Rp 2.502.000.

Baca Juga:

Setelah mengalami kenaikan hari ini, menjadi Rp2.561.000 per gram.

Harga jual kembali atau buyback juga naik.

Hari ini buyback emas Antam berada di angka Rp 2.420.000 per gram.

Baca Juga:

Transaksi jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

Harga emas Antam hari ini Selasa 23 Desember 2025 meroket lagi. Hari ini menembus Rp 2,561 juta per gram. Cek perinciannya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI