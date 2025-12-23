Harga Emas Antam Hari Ini Meroket, Tembus Rp 2,561 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 23 Desember 2025 meroket lagi.
Laman Logam Mulia dipantau Selasa (23/12), menunjukkan harga emas Antam meroket Rp 59 ribu.
Awalnya, harga emas Antam berada di angka Rp 2.502.000.
Setelah mengalami kenaikan hari ini, menjadi Rp2.561.000 per gram.
Harga jual kembali atau buyback juga naik.
Hari ini buyback emas Antam berada di angka Rp 2.420.000 per gram.
Transaksi jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
Harga emas Antam hari ini Selasa 23 Desember 2025 meroket lagi. Hari ini menembus Rp 2,561 juta per gram. Cek perinciannya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini Meroket Tajam, Cek Daftarnya di Sini
- Harga Emas di Pegadaian 23 Desember: UBS & Galeri24 Melonjak, Berikut Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian 22 Desember: UBS & Galeri24 Tetap Stabil, Cek Daftarnya
- Update Harga Emas Antam Hari Ini 22 Desember, Cek Daftarnya
- Naik Lagi, Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 20 Desember: Turun Tipis