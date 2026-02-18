Harga Emas Antam Hari Ini Merosot, Silakan Cek Daftarnya di Sini

jpnn.com, JAKARTA - ‎Harga emas Antam dilaporkan mengalami penurunan pada Rabu (18/2).

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam telah mengalami penurunan harga sejak 16 Februari.

Kali ini, harga emas itu turun Rp40.000, dari semula Rp2.918.000 menjadi Rp2.878.000 per gram.

‎‎Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam kini turun menjadi Rp2.655.000 per gram.

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.