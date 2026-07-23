Harga Emas Antam Hari Ini Naik, 3 Gram Rp7.805.000
jpnn.com - JAKARTA – Berikut data harga emas Antam hari ini, Kamis 23 Juli 2026, yang mengalami kenaikan lumayan.
Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Kamis pukul 09.20 WIB, harga emas Antam naik Rp5.000 menjadi Rp2.640.000 dari semula Rp2.635.000 per gram, dengan harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.395.000 per gram.
Namun harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.370.000.
- Harga emas 1 gram: Rp2.640.000.
Silakan dilihat data harga emas Antam hari ini, Kamis 23 Juli 2026, yang mengalami kenaikan lumayan.
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