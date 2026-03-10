menu
Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Berikut Daftarnya

Harga emas Antam hari ini Selasa 10 Maret 2026 naik. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selsa 10 Maret 2026 mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (10/3), harga emas Antam naik Rp 8 ribu dari semula Rp 3.039.000 menjadi Rp3.047.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam kini naik menjadi Rp2.802.000 per gram.

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

Harga emas Antam hari ini Selsa 10 Maret 2026 mengalami kenaikan.  Berikut daftar harga emas hari ini.

