Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Jadi Rp 2.922.000 Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 2 April 2026 melonjak.

Dipantau dari laman Logam Mulia dari Jakarta, Kamis, pukul 08.51 WIB, harga emas Antam naik Rp 20.000.

Semula harga emas Antam Rp 2.902.000, kini menjadi Rp 2.922.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) mengalami kenaikan, kini menjadi Rp 2.637.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.