Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp2,531 Juta Per Gram 

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 2 November 2026 naik setelah sempat mengalami penurunan pada akhir pekan lalu.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Senin (2/11), pukul 09.24 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami kenaikan Rp5.000 menjadi Rp2.531.000, dari semula Rp2.526.000.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.286.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: