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Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Kompak Bersama 2 Lainnya

Harga Emas Antam Hari Ini Naik, Kompak Bersama 2 Lainnya
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Harga emas Antam hari ini Sabtu 27 Juni 2026 di Pegadaian kompak naik bersama UBS dan Galeri24. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Berikut update data harga emas Antam hari ini Sabtu 27 Juni 2026 di Pegadaian, yang kompak naik bersama Galeri24 dan UBS.

Dikutip di Jakarta, Sabtu, pukul 10.34 WIB, harga emas Galeri24, Antam, dan UBS mengalami kenaikan masing-masing menjadi Rp2.638.000, Rp2.767.000, dan Rp2.650.000 per gram.

Adapun harga emas tiga jenama tersebut pada Jumat (26/6/2026), yakni Galeri24 Rp2.621.000, Antam Rp2.762.000, dan UBS Rp2.634.000.

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Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara Antam di Pegadaian hanya tersedia hingga 100 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.

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Harga Emas Galeri24

0,5 gram: Rp1.383.000

1 gram: Rp2.638.000.

Berikut update data harga emas Antam hari ini di Pegadaian, yang kompak naik bersama Galeri24 dan UBS.

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