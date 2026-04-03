Harga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi, 3 Gram Rp8.998.000

jpnn.com - JAKARTA – Harga emas Antam hari ini Jumat 3 April 2026 di Pegadaian naik lagi.

Tercantum di laman Sahabat Pegadaian, Jakarta, Jumat, pukul 07.40 WIB, harga emas Antam hari ini naik ke angka Rp3.039.000 per gram.

Adapun harga emas UBS dan Galeri24 turun, masing-masing menjadi Rp2.917.000 dan Rp2.903.000.

Sehari sebelumnya, yakni pada Kamis (2/4) pagi, harga emas UBS-Antam-Galeri24 di Pegadaian, masing-masing Rp2.923.000, Rp3.019.000, dan Rp2.908.000 per gram.

Harga emas di Pegadaian sewaktu-waktu bisa berubah.

Untuk Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram, sementara harga emas Antam di Sahabat Pegadaian hanya ditampilkan dari 0,5 hingga 100 gram.

Untuk harga emas Antam di laman Logam Mulia, diperbarui setelah pukul 08.30 WIB.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk.